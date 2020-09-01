В Абатском районе в автокатастрофе погиб водитель и сгорел автомобиль

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля Nissan Pathfinder 1969 года рождения погиб в аварии на трассе Тюмень — Омск в Абатском районе 24 сентября. Toyota Land Cruiser и Nissan Pathfinde столкнулись на 331-м км пути в 14 часов 30 минут.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением. От удара машина полностью сгорела", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Мужчина, управлявший Nissan, был жителем Перми. Водителя Toyota Land Cruiser, жителя Ярковского района 1980 года рождения, отвезли с различными повреждениями в больницу.

Инна Пахомова