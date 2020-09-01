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В Абатском районе в автокатастрофе погиб водитель и сгорел автомобиль

Происшествия, 10:55 25 сентября 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель автомобиля Nissan Pathfinder 1969 года рождения погиб в аварии на трассе Тюмень — Омск в Абатском районе 24 сентября. Toyota Land Cruiser и Nissan Pathfinde столкнулись на 331-м км пути в 14 часов 30 минут.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением. От удара машина полностью сгорела", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

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Мужчина, управлявший Nissan, был жителем Перми. Водителя Toyota Land Cruiser, жителя Ярковского района 1980 года рождения, отвезли с различными повреждениями в больницу.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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