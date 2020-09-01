Видеоэндоскоп получили врачи Тобольска

| Фото: Областной больницы №3 Тобольска | Фото: Областной больницы №3 Тобольска

Видеоэндоскоп получили врачи диагностического отделения Областной больницы №3 Тобольска.

По информации пресс-службы медучреждения, это дополнительная эндоскопическая стойка с двумя операционными колоноскопами последнего поколения для исследования и резекции полипов в толстой кишке. Оборудование дает высококачественное изображение структур слизистой и ее сосудистого рисунка, помогая в раннем выявлении, определении границ и описании поражений.

Функция видеозаписи позволяет сохранять видеофайлы в высоком разрешении напрямую на USB-носитель без дополнительных устройств видеоархивации.

В диагностическом отделении Областной больницы №3 видеоэндоскопическое оборудование используется в исследованиях бронхов, желудочно-кишечного тракта при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатипёрстной кишки, толстого кишечника для выявления доброкачественных или злокачественных образований и оперативного удаления полипов или ворсинчатых опухолей.