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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

ТЭО: тюменцы захламляют баки ботвой и ветками

Общество, 15:51 25 сентября 2020

Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Десятки незаконных навалов мусора ежедневно ликвидируют в Тюмени. Растительные и строительные отходы, ветки, спилы деревьев и шины мешают транспортировщикам выполнять свою работу, а жителям пользоваться емкостями по назначению, сообщает Тюменское экологическое объединение.

"Несмотря на то, что транспортировщики не обязаны вывозить такой мусор, они отвечают только за сбор и вывоз коммунальных отходов, мы не можем игнорировать подобные вещи. Регоператор подключается к решению проблемы по мере возможности, чтобы не допускать критической ситуации. Но без ответственного отношения самих получателей услуги, это не принесет должного результата. Для сохранения чистоты необходимо участие каждого", – подчеркнула первый заместитель руководителя ТЭО Светлана Петренко.

Жителям Тюменской области напоминают, что сообщить о проблеме, связанной с вывозом отходов, о нарушении правил обращения с отходами, можно по телефону горячей линии ТЭО 8-800-250-73-26.

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# мусор , Тюменское экологическое объединение

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