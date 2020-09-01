ТЭО: тюменцы захламляют баки ботвой и ветками

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Десятки незаконных навалов мусора ежедневно ликвидируют в Тюмени. Растительные и строительные отходы, ветки, спилы деревьев и шины мешают транспортировщикам выполнять свою работу, а жителям пользоваться емкостями по назначению, сообщает Тюменское экологическое объединение.

"Несмотря на то, что транспортировщики не обязаны вывозить такой мусор, они отвечают только за сбор и вывоз коммунальных отходов, мы не можем игнорировать подобные вещи. Регоператор подключается к решению проблемы по мере возможности, чтобы не допускать критической ситуации. Но без ответственного отношения самих получателей услуги, это не принесет должного результата. Для сохранения чистоты необходимо участие каждого", – подчеркнула первый заместитель руководителя ТЭО Светлана Петренко.

Жителям Тюменской области напоминают, что сообщить о проблеме, связанной с вывозом отходов, о нарушении правил обращения с отходами, можно по телефону горячей линии ТЭО 8-800-250-73-26.