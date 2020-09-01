Центр поддержки экспорта запускает новую акселерационную программу

29 сентября 2020 года на площадке "Тюменского Технопарка" состоится презентация новой акселерационной программы – "Экспортный форсаж". В рамках мероприятия специалисты Центра поддержки экспорта расскажут о содержании образовательной программы, условиях участия, опыте реализации подобных мер поддержки.

Место проведения: ул. Республики д.142 ("Тюменский Технопарк"). Время: 16:00 (местное время).

Что такое акселерационная программа "Экспортный форсаж"?

Программа "Экспортный форсаж" разработана и реализуется Школой экспорта Российского экспортного центра совместно с Центром поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" с целью ускоренного выхода компаний на экспорт, формирования у предприятий системного подхода к структурированию экспортного проекта – от выбора рынка до расчета оптимального логистического маршрута, минимизации рисков, снижения издержек.

В акселерационную программу "Экспортный форсаж" входят 6 интенсивных двухдневных образовательных модулей, позволяющих предприятиям-участникам получить необходимые знания и навыки для эффективной реализации экспортного проекта, а также межмодульные периоды, продолжительностью две недели каждый, в ходе которых участники получат необходимые консультации и меры поддержки, позволяющие обеспечить подготовку экспортного плана.

Для кого предназначена программа?

Как для начинающих экспортеров, так и для уже имеющих опыт работы за рубежом компаний малого и среднего бизнеса, которые хотят расширить географию экспорта, объемы товарооборота или выйти на зарубежный рынок с новым продуктом.

Сколько это стоит?

Обучение в рамках программы является бесплатным.

Старт обучения с 12 октября 2020г., в рамках Вводного модуля будут рассмотрены вопросы Введения в экспортную и проектную деятельность.

Контакты для связи:

Погадаева Валерия Николаевна - главный специалист Центра поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", тел.: +7912-923-25-92, email: pogadaeva@iato.ru.