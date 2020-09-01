Эксперт объяснил что делать, если банкомат не отдает карту

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

При застревании карты в банкомате не стоит пытаться достать ее самостоятельно, лучше позвонить по номеру банка указанному на этом банкомате.

Об этом рассказал агентству "Прайм" гендиректор компании "АТМ Альянс" Денис Кучаев. По его словам, в контакт-центре скажут, в какое отделение следует обратиться для получения карты.

"Чтобы получить эту же карту без перевыпуска, необходимо прийти в отделение банка с удостоверением личности. После всех необходимых процедур карту вернут клиенту", — объяснил эксперт.

Он не рекомендует пытаться самостоятельно достать карту, тем более с применением подручных средств. Это бесполезно, так как реджект-отсек находится достаточно далеко и достать карту невозможно. Если попытаться каким-то образом открыть верхнюю часть устройства самообслуживания, то сработает сигнализация