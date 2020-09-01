  • 26 сентября 202026.09.2020суббота
  • USD76,8195
    EUR89,6637
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске началось обучение наставников проекта "Шанс"

Общество, 16:31 26 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Активисты Тобольска, подавшие заявки в социальный проект "Шанс", проходят обучение перед встречей с подростками. Занятия проводит тобольский психолог и психодраматерапевт Анна Кислицына.

Ближайший тренинг пройдет 27 сентября.

"Обучение наставников – обязательная часть проекта. Невозможно оказать поддержку подросткам, если взрослые сами испытывают разного рода трудности. Мы хотим, чтобы ребенок чувствовал участливость и опору, но мог самостоятельно справиться со всеми жизненными трудностями без перекладывания ответственности, — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Из 26 заявившихся в проект наставников до работы с подростками дойдут только 10. Первый отбор пройдет по итогам тренингов, пишет "Мегатюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:19 26.09.2020Ремонт в школе № 70 в Тюмени проведут в 2021 году
18:00 26.09.202027 сентября - события дня
16:59 26.09.2020София Феськова представит Россию на детском Евровидении
16:31 26.09.2020В Тобольске началось обучение наставников проекта "Шанс"