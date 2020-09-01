В Тобольске началось обучение наставников проекта "Шанс"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Активисты Тобольска, подавшие заявки в социальный проект "Шанс", проходят обучение перед встречей с подростками. Занятия проводит тобольский психолог и психодраматерапевт Анна Кислицына.

Ближайший тренинг пройдет 27 сентября.

"Обучение наставников – обязательная часть проекта. Невозможно оказать поддержку подросткам, если взрослые сами испытывают разного рода трудности. Мы хотим, чтобы ребенок чувствовал участливость и опору, но мог самостоятельно справиться со всеми жизненными трудностями без перекладывания ответственности, — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

Из 26 заявившихся в проект наставников до работы с подростками дойдут только 10. Первый отбор пройдет по итогам тренингов, пишет "Мегатюмень".