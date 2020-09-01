Назван лидер Тобольского полумарафона среди девушек

Победитель Тобольского полумарафона среди девушек Мария Козар | Фото: Виктории Малыгиной Победитель Тобольского полумарафона среди девушек Мария Козар | Фото: Виктории Малыгиной

24-летняя тюменка Мария Козар финишировала быстрее всех в полумарафоне в Тобольске среди девушек. Дистанцию 21,1 км она преодолела за 1 час 22 минуты.

Свой прежний результат улучшила на две минуты. Все благодаря качественной трассе, погоде и поддержке болельщиков. Об этом она сказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

"Мне трасса понравилась тем, что она без подъемов, спусков. Спокойная дистанция, на которой можно показать хороший результат. Сегодня получилось поставить своего рода рекорд. Раньше полумарафон бежала за 1 час 24 минуты в Тюмени. Неделю назад размялась, участвуя в забеге "Стальной характер", там бежала десятку", - рассказала Мария Козар.

Участница Тобольского полумарафона - выпускница ТюмГУ, имеет звание кандидата в мастера спорта в дистанциях 800 и 1 тыс. 500 метров.

"Впереди у меня - старты на Тюменском полумарафоне и Кроссе нации в октябре", - сообщила Мария Козар.

| Фото: Виктории Малыгиной | Фото: Виктории Малыгиной

Напомним, во втором Тобольском полумарафоне участвуют 580 бегунов из разных городов России. Для них организаторы подготовили трассы в 5, 10 и 21,1 км. Предусмотрен забег и для детей.

Анжела Лебедева