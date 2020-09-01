Онлайн-курс для иностранных студентов запустил опорный вуз

| Фото: скриншот видео ТИУ | Фото: скриншот видео ТИУ

Открытый онлайн-курс для иностранных студентов, изучающих русский язык как иностранный, стартует на платформе Тюменского индустриального университета, сообщает пресс-служба вуза.

Курс состоит из серии видео-уроков, которые помогут иностранным студентам, обучающимся в российских вузах, освоиться в новой для них языковой среде. Курс разработан и создан авторским коллективом преподавателей кафедры межкультурной коммуникации под руководством заведующей Светланы Погореловой и специалистами Института дополнительного и дистанционного образования.

"Задумка авторского коллектива заключалась в том, чтобы с помощью учебного видео, включенного в онлайн-курс, показать реальные ситуации, в которые попадают иностранные студенты, а затем провести их детальный разбор, – говорит ведущий специалист видео-лаборатории ИДДО Наиля Назырова. – Каждое учебное видео содержит материалы натурной и студийной съемки, а также блок анимации, которая поможет слушателям курса пополнить словарный запас и усвоить грамматику. Курс насыщен графическим материалом. В его производстве использовано более 1000 фотографий".

Запись на курс в свободном доступе будет отрыта в октябре на платформе открытого образования ТИУ.