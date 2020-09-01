Новое оборудование в тюменской больнице улучшит качество операций

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во "ВКонтакте" | Фото: Здравоохранение Тюменской области во "ВКонтакте"

Четыре новые эндоскопические стойки со сверхчетким 4К-изображением установили в Областной клинической больнице № 2. Они помогут усовершенствовать проведение операций. Стойки приобрели в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Новое оборудование поступило в центр травматологии и ортопедии, отделения урологии, гинекологии и хирургии от разных производителей, в зависимости от профиля. К примеру, травматологи и ортопеды получили стойки, которые разрабатывались специально для эндоскопических вмешательств на суставах.

По словам руководителя операционного блока, травматолога-ортопеда Областной клинической больницы № 2 Александра Базарова, такая профильность оправдана. Она положительно сказывается на качестве хирургического лечения.

Доктор отметил, что большая часть прежних стоек находится в строю. Они отличаются от новых меньшим размером монитора и не таким ярким изображением.

"Вводить новые виды оперативного лечения мы пока не будем, поскольку спектр оказания хирургической помощи у нас и так очень обширный. Новое оборудование позволит повысить качество проводимых операций. За счет предельной детализации и хорошего обзора операционного поля снизится травматичность вмешательства", - подчеркнул врач.