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Мошенник угрожал пожилому ишимцу уголовным делом

Происшествия, 16:51 28 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

35 тыс. рублей лишился 73-летний житель Ишима, поверив словам телефонного мошенника. Позвонивший пенсионеру неизвестный представился следователем и сообщил, что собеседнику полагаются компенсационные выплаты за ранее приобретенные БАДы, сообщает УМВД по Тюменской области.

Для получения денег звонивший предложил пенсионеру написать заявление и оплатить работу адвоката. Мужчина сделал несколько денежных переводов в размере 35 тыс. рублей на указанный злоумышленником счет.

Спустя некоторое время потерпевшему позвонили с новостью о том, что необходимо заплатить госпошлину в размере 48 тыс. рублей. В противном случае мошенник пригрозил пенсионеру уголовным делом. Заподозрив обман, ишимец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# Ишим , мошенничество , уголовное дело

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