Мошенник угрожал пожилому ишимцу уголовным делом
35 тыс. рублей лишился 73-летний житель Ишима, поверив словам телефонного мошенника. Позвонивший пенсионеру неизвестный представился следователем и сообщил, что собеседнику полагаются компенсационные выплаты за ранее приобретенные БАДы, сообщает УМВД по Тюменской области.
Для получения денег звонивший предложил пенсионеру написать заявление и оплатить работу адвоката. Мужчина сделал несколько денежных переводов в размере 35 тыс. рублей на указанный злоумышленником счет.
Спустя некоторое время потерпевшему позвонили с новостью о том, что необходимо заплатить госпошлину в размере 48 тыс. рублей. В противном случае мошенник пригрозил пенсионеру уголовным делом. Заподозрив обман, ишимец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".