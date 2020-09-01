Мошенник угрожал пожилому ишимцу уголовным делом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

35 тыс. рублей лишился 73-летний житель Ишима, поверив словам телефонного мошенника. Позвонивший пенсионеру неизвестный представился следователем и сообщил, что собеседнику полагаются компенсационные выплаты за ранее приобретенные БАДы, сообщает УМВД по Тюменской области.

Для получения денег звонивший предложил пенсионеру написать заявление и оплатить работу адвоката. Мужчина сделал несколько денежных переводов в размере 35 тыс. рублей на указанный злоумышленником счет.

Спустя некоторое время потерпевшему позвонили с новостью о том, что необходимо заплатить госпошлину в размере 48 тыс. рублей. В противном случае мошенник пригрозил пенсионеру уголовным делом. Заподозрив обман, ишимец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".