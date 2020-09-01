Тюменская вокалистка покоряет жюри "Синей птицы"

| Фото: детской школы искусств "Этюд" ВКонтакте | Фото: детской школы искусств "Этюд" ВКонтакте

Во второй тур кастинга Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" прошла десятилетняя воспитанница детской школы искусств "Этюд" Алена Скобова. Выпускницу отделения сольного эстрадного пения пригласили в Москву после заочного отсмотра видеоматериалов.

Преподаватель школы искусств Ирина Мальцева рассказала корреспонденту "Тюменской линии", что в столице юная вокалистка блеснула исполнением песен на английском и французском языках, а также исполнила произведения из репертуара любимой певицы Полины Гагариной.

"После прослушивания редактор попросила Алену разучить одну из песен француженки Zaz для второго тура, - рассказала преподаватель Алены Скобовой, заведующая отделением сольного эстрадного пения Ирина Мальцева. - Девочка не изучает языки углубленно, но, разучивая песни, мы стараемся найти носителя языка или преподавателя, который поправляет произношение, если выходить на конкурс, то нужно уделять этому серьезное внимание".

Под руководством Ирины Мальцевой юная исполнительница занимается пятый год, неоднократно участвовала во всероссийских и международных конкурсах и становилась призером, записывала песни для радио.

Напомним, что тюменцы уже становились конкурсантами "Синей птицы". Ранее в телевизионном проекте ярко и успешно себя проявил другой воспитанник Ирины Мальцевой - вокалист Альберт Давтян.

Татьяна Ковалева