В Тюменской области выставят на торги 62 охотничьих угодья

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области продолжается передача угодий охотпользователям. Как рассказал "Тюменской линии" директор Госохотдепартамента Тюменской области Василий Щепелин, уже передали в частные руки 60% всех участков.

"Такое решение принято правительством России – 80% угодий должно быть передано пользователям, - пояснил он. - Мы уже вышли на 60%. Осталось 62 участка. За год мы, наверное, их все отторгуем и достигнем общероссийских стандартов - 20% общедоступных охотничьих угодий, 80% - частных".

Департамент, по словам Василия Щепелина, продолжит контролировать порядок во всех угодьях.

"Это не значит, что эти угодья отдали и забыли о них. Охотпользователей мы продолжаем контролировать, - отметил он. - У них масса обязательств – биотехнические мероприятия, кормушки, зоны отдыха, зоны покоя. Вышки должны стоять, документация, отчетность серьезная. Мы с ними работу ведем".

Борис Олейник