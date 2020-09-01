  • 28 сентября 202028.09.2020понедельник
  • USD76,8195
    EUR89,6637
  • В Тюмени 11..13 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области выставят на торги 62 охотничьих угодья

Общество, 15:32 28 сентября 2020

ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области продолжается передача угодий охотпользователям. Как рассказал "Тюменской линии" директор Госохотдепартамента Тюменской области Василий Щепелин, уже передали в частные руки 60% всех участков.

"Такое решение принято правительством России – 80% угодий должно быть передано пользователям, - пояснил он. - Мы уже вышли на 60%. Осталось 62 участка. За год мы, наверное, их все отторгуем и достигнем общероссийских стандартов - 20% общедоступных охотничьих угодий, 80% - частных".

Департамент, по словам Василия Щепелина, продолжит контролировать порядок во всех угодьях.

"Это не значит, что эти угодья отдали и забыли о них. Охотпользователей мы продолжаем контролировать, - отметил он. - У них масса обязательств – биотехнические мероприятия, кормушки, зоны отдыха, зоны покоя. Вышки должны стоять, документация, отчетность серьезная. Мы с ними работу ведем".

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Василий Щепелин , Госохотуправление

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:40 28.09.2020Новые патрульные автомобили повысят мобильность тюменских автоинспекторов
16:29 28.09.2020Новое оборудование в тюменской больнице улучшит качество операций
16:18 28.09.2020Артисты Ялуторовского района гастролируют на новом автоклубе
16:14 28.09.2020Тюменская вокалистка покоряет жюри "Синей птицы"