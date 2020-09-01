Викуловские и голышмановские волейболисты вышли в финал областных летних сельских спортигр

Фото ДЮСШ "Спринт" Фото ДЮСШ "Спринт"

Мужская сборная Викуловского района по волейболу победила на зональных соревнованиях в зачет XXVIII летних сельских спортивных игр Тюменской области.

Турнир прошел на базе детско-юношеской спортивной школы "Спринт" в Викулово. За победу боролись команды Нижнетавдинского, Викуловского районов и Голышмановского городского округа. Вторыми в итоге стали голышмановцы, бронза у волейболистов из Нижней Тавды.

Викуловская и голышмановская сборные сыграют в финале XXVIII областных летних сельских спортивных игр, которые пройдут с 8 по 11 октября в Тюмени.

Евгения Шевцова