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Викуловские и голышмановские волейболисты вышли в финал областных летних сельских спортигр

Спорт, 16:38 28 сентября 2020

Фото ДЮСШ "Спринт"

Мужская сборная Викуловского района по волейболу победила на зональных соревнованиях в зачет XXVIII летних сельских спортивных игр Тюменской области.

Турнир прошел на базе детско-юношеской спортивной школы "Спринт" в Викулово. За победу боролись команды Нижнетавдинского, Викуловского районов и Голышмановского городского округа. Вторыми в итоге стали голышмановцы, бронза у волейболистов из Нижней Тавды.

Викуловская и голышмановская сборные сыграют в финале XXVIII областных летних сельских спортивных игр, которые пройдут с 8 по 11 октября в Тюмени.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , волейбол , Голышмановский городской округ , Нижнетавдинский район

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