Маршрутами русских землепроходцев прошла экспедиция РГО

| Фото: Филиппо Валоти-Алебарди | Фото: Филиппо Валоти-Алебарди

Экспедиция Русского географического общества финишировала в столице Ямало-Ненецкого автономного округа – городе Салехарде.

Как сообщается на сайте правительства округа, участники шли по маршрутам русских землепроходцев, которые в XIV–XIX веках проложили дороги из европейской в азиатскую часть России.

Экспедиция стартовала 27 июля у стен восстановленного исторического терема Асташово в Чухломском районе Костромской области.

За время экспедиции исследователи изучили особенности речных путей и волоков между ними, по которым шло историческое движение россиян за Урал и далее в Сибирь и на Дальний Восток.

Экспедиционная команда исследовала шесть волоков: Унженский (путь из Волги в Сухону — Северную Двину по Унже и Старой Тотьме), Вымский (путь из Вычегды — Северной Двины в Печору по Выми, Ухте и Ижме, а также путь Курбского), Собь-Елецкий проход (путь из Печоры — Усы в Обь по Ельцу и Соби — "Чрезкаменный волок").

По словам первого вице-президента РГО Артура Чилингарова, экспедиция объединяет большое количество людей — историков, экологов, этнографов, специалистов других научных направлений.

"Всех тех, кто искренне любит Россию, интересуется ее историей, самобытными традициями, кто желает приносить пользу нашему государству через познание России и мира во всем их многообразии, - отметил он в приветственном письме к участникам экспедиции. - Убежден, что совместная деятельность послужит дальнейшему осмыслению и осознанию богатства и глубины российского государства, неразрывности исторических и культурных связей народов России".

Проект рассчитан на реализацию в течение 12 лет. В следующем году планируется пройти путем первопроходцев из Салехарда до исторического города Мангазея и далее до Туруханска на Енисее, всего около 1 тыс. 700 км.

| Фото: РГО | Фото: РГО

РГО - давний партнер Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2010 году в регионе создано отделение организации, объединяющее научных и общественных деятелей в области географии и смежных наук, краеведов, популяризаторов географических и смежных знаний, энтузиастов-путешественников.

В числе проектов РГО на Ямале: "На Север", "Легенды Арктики", "Стройка № 501", "Музеи и памятники культурного наследия ЯНАО", "Неизвестный Ямал", "Дух Арктики", "Мотополярник", "Из Оби в Енисей. Отряду Овцына посвящается" и другие.