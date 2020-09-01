Викуловские танцоры откроют сезон в новых костюмах

| Фото: Елены Шубиной | Фото: Елены Шубиной

Два комплекта костюмов и около 40 пар обуви получили старшая и средняя группы ансамбля "Фиеста" Викуловского дома культуры на грант от регионального правительства. 300 тыс. рублей хватило на пошив 14 костюмов для номера "Солнце" и 15 – композиции "Музыкальный табурет".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель образцового ансамбля танца "Фиеста" Елена Шубина.

"Эстрадные костюмы для номера "Солнце" – это трансформер. На каждой девочке надето два платья, одно – желтое, другое – красное. Семь девочек его исполняют. Такие костюмы подготовлены специально для номера, в котором показан восход и закат солнца. Изготовлением всех костюмов и обуви занимались омские мастера", - говорит она.

Номер "Музыкальный табурет" основан на детской игре "Музыкальные стулья". В нем участвуют 15 детей.

"В последнее время при выборе темы для композиций, опираюсь на природные явления. Так было с солнцем. Увидела красивый закат, решила, что это нужно воплотить в танце. Репетиции у нас проходят активно. Восстанавливаемся, входим в прежний режим. Хотим вернуться на сцену, встречаться со зрителями, выступать на фестивалях, конкурсах, но все зависит от ситуации с пандемией", - заметила хореограф Елена Шубина.

Напомним, в Тюменской области по итогам проведения I регионального фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов прошел конкурс по выделению грантов для коллективов – дипломантов первой степени. 15 заявок поступило на суд жюри. Шесть проектов получили поддержку – по 300 тыс. рублей каждый. Выигранные средства коллективы направили на пошив сценических костюмов, укрепление материально-технической базы.

Анжела Лебедева