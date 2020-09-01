Тюменцы напишут Тотальный диктант дома

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

В формате #пишемдома состоится международная образовательная акция "‎Тотальный диктант" в Тюмени 17 октября, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Участники заранее получат фирменные ручки и бланки в пунктах выдачи, напишут диктант дома от руки под онлайн-трансляцию, а затем сдадут работу на проверку городской экспертной комиссии.

"‎Эпидемиологическая ситуация не позволяет провести любимую тюменцами акцию на площадках, – рассказала координатор Тотального диктанта в Тюмени завкафедрой русского языка и общего языкознания ТюмГУ Лариса Басова. – Но мы делаем все возможное, чтобы горожане приобщились ко всемирному празднику русского языка и прониклись его атмосферой".

Для этого в Тюмени организовано три пункта выдачи фирменных ручек и бланков – Библиотечно-музейный комплекс ТюмГУ (ул. Семакова, 18), "Точке кипения - Тюмень" (ул. Республики, 142) и ТРЦ "Солнечный" (ул. Пермякова, 50Б, 3 этаж, у пруда). Обеспечивать тюменцев ручками и бланками будут волонтеры – студенты ТюмГУ. Даты получения - 1-3 и 8-10 октября с 13 до 19 часов.

После диктанта принести написанную работу на проверку можно будет 19 и 20 октября в любое удобное время по адресу: ул. Республики, 9. Фирменные ручки остаются участникам диктанта на память.

По словам председателя городской экспертной комиссии по проверке диктанта, доцента кафедры русского языка и общего языкознания ТюмГУ Натальи Кузнецовой, проверяющие будут работать в обычном режиме. Результаты участники узнают в личном кабинете на официальном сайте Тотального диктанта.

"Правда, на этот раз укажем только количество орфографических и пунктуационных ошибок. Оценка за диктант в формате #пишемдома выставляться не будет", - сказала она.

Трансляция диктовки текста Тотального диктанта состоится в рамках онлайн-марафона на сайте акции. Тюмень традиционно пишет вторую часть текста, ее начнут диктовать в 13 часов по местному времени.