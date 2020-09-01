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В Тюменском районе мать систематически избивала дочерей

Происшествия, 10:57 29 сентября 2020

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Женщину, обвиняемую в истязании малолетних дочерей, осудят в Тюменском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

31-летняя обвиняемая с 2014 по 2020 год систематически истязала своих дочерей 2009 и 2011 годов рождения. В феврале 2015 года мать кинула в младшую дочь кочергой, попав в голову, при этом унижала и оскорбляла ее нецензурной бранью, а после выгнала без одежды и обуви на улицу.

В марте 2019 года школьным ранцем обвиняемая ударила старшую девочку по голове, схватила за волосы и без верхней одежды выгнала на улицу. На протяжении 2020 года злоумышленница неоднократно избивала детей за малейшую провинность.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Рассматривается вопрос об ограничении обвиняемой в родительских правах. Дети находятся у родственников, с ними работают психологи.

Также будет дана юридическая оценка факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов опеки служебных обязанностей.

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# дети , избиение , Тюменский район

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