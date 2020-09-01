Театр-студия "Быть" представит тюменцам новый спектакль

| Фото: из сообщества "Театр-студия "Быть" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Театр-студия "Быть" во ВКонтакте

Новый спектакль театра-студии "Быть" планируют показать тюменцам в конце декабря. Сейчас продолжаются кастинги на роли в постановке.

Напомним, ранее новый спектакль тюменская театр-студия "Быть" планировала представить в конце мая. Но из-за пандемии перенесли кастинги.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер театра-студии "Быть" Артем Васильев, в труппу наберут 30 актеров в возрасте от 16 до 25 лет. "Кастинг еще идет. Последний день — 30 сентября. Но я думаю, мы продлим, потому как много желающих. Сделаем индивидуальные прослушивания", — говорит он.

Известно, что спектакль покажут на площадках Тюменского индустриального университета и в Молодежном театральном центра "Космос". С названием авторы проекта планируют определиться в ноябре.

Горожане увидят спектакль про самоидентификацию, талант, проблемы молодежи. В постановке будет поднят вопрос, почему одни талантливы, а другие нет.

Отметим, кастинги и подготовка спектакля пройдут при поддержке Фонда президентских грантов.

Инна Пахомова