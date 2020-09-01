В Тобольске в саду Ермака установили таблички с описанием растений

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

Образовательно-экологический маршрут "ЭКО-трек" открылся в саду Ермака, сообщают Тобольская промышленная площадка СИБУРа.

Маршрут разработан преподавателями и студентами Тобольского педагогического института им. Д.И.Менделеева. Авторы исследовали и описали древесно-кустарниковую растительность сада, разместив для удобства посетителей на специально установленных табличках краткую информацию о том или ином виде растений, а полную – в онлайн-архиве, доступ в который открыт для всех желающих по QR-коду.

Всего в парке 30 табличек с описанием 13 видов растений – названием вида и семейства, краткой ботанической характеристикой и ареалом обитания. При сканировании напечатанного на табличке QR-кода, на смартфоне любой желающий может пройти в электронный архив и получить более полную информацию о конкретном растении и пролистать специальную подборку фотографий.

В числе наиболее распространенных растений сада Ермака отмечены как хвойные, так и лиственные виды: ель сибирская, сосна кедровая сибирская (сибирский кедр), черемуха обыкновенная (или черемуха кистевая, или черемуха птичья), яблоня ягодная (или яблоня сибирская). Произрастает в городском парке и занесенная в Красную книгу Тюменской области липа мелколистная (или серцевидная).