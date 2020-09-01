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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Нижневартовца, который вербовал сторонников терроризма в Telegram, задержало ФСБ

Происшествия, 18:14 29 сентября 2020

| Фото: www.fsb.ru

Сотрудники УФСБ России по Тюменской области задержали жителя Нижневартовска за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщает пресс- служба ведомства.

Он причастен к созданию и ведению телеграм-канала, в котором размещались призывы вступить в запрещенную в Российской Федерации международную террористическую организацию "Исламское государство". Кроме того, в канале содержались сведения, оправдывающие и пропагандирующие терроризм.

По данному факту следственное подразделение РУФСБ России по Тюменской области возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма"), наказание за которое предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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# РУФСБ России по Тюменской области , терроризм

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