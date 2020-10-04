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Тюменские студенты разрабатывают цифровой путеводитель по городу

Общество, 10:01 04 октября 2020

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Цифровой путеводитель по Тюмени - мобильный интерактивный картографический сервис, основанный на геоинформационных технологиях. Проект ориентирован на рынок города и имеет предварительное название "Tyumen way", сообщает разработчик - студент четвертого курса направления "Туризм" ТюмГУ Герман Минзафаров.

"Tyumen way" необходим для сбора информации самостоятельным туристам, местным жителям и цифровым кочевникам для посещения и изучения Тюмени.

"В основе путеводителя лежит проект "Живая карта России", который аккумулирует естественный, культурно-исторический, рекреационный, сервисный, антропологический, событийный, мифологический слои. Планируется добавить креативно-развлекательный, транзитный, цифровой и научный слои. Между слоями можно будет переключаться или соединять их", - говорит студент.

Особенностью путеводителя станет работа с местным сообществом через краудсорсинг и интеграцию востребованных для самостоятельного туриста сервисов: Izi.Travel, Uber.

По словам Германа Минзафарова, для путеводителя разработан брендбук, состоящий из логотипа и его вариаций, фирменных цветов, примеров расположения логотипа на футболках, визитных карточках и мобильных телефонах.

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Команда проекта активно ведет поиск студентов и специалистов для проработки технической части цифрового путеводителя: формирование ГИС- основы, разработка мобильного приложения.

Анжела Лебедева

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# путеводитель , туризм , цифровизация

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