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Тюменцам расскажут о русской пляске на вебинаре

Общество, 09:02 05 октября 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Вебинар "Русский перепляс" по основам русской традиционной пляски начнется 6 октября в 14 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В программе – сольная мужская пляска, проходка, дроби, хлопушка, коленца.

Проведет вебинар солист и концертмейстер фольклорного ансамбля "ЯромилЪ" Никита Решетников. Он работает преподавателем в Тюменском государственном институте культуры, лауреат международных и всероссийских фестивалей и конкурсов.

Вебинар пройдет на сайте Тюменского концертно-театрального объединения, в официальной группе объединения во ВКонтакте.

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# вебинар , Тюменское концертно-театральное объединение

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