Тюменцам расскажут о русской пляске на вебинаре
| Фото: Министерство культуры РФ
Вебинар "Русский перепляс" по основам русской традиционной пляски начнется 6 октября в 14 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.
В программе – сольная мужская пляска, проходка, дроби, хлопушка, коленца.
Проведет вебинар солист и концертмейстер фольклорного ансамбля "ЯромилЪ" Никита Решетников. Он работает преподавателем в Тюменском государственном институте культуры, лауреат международных и всероссийских фестивалей и конкурсов.
Вебинар пройдет на сайте Тюменского концертно-театрального объединения, в официальной группе объединения во ВКонтакте.