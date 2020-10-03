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Тюменцы собрали вещи для семьи погорельцев

Общество, 18:49 02 октября 2020

пресс-служба "Молодой гвардии" | Фото: пресс-служба "Молодой гвардии"

Гуманитарную помощь от неравнодушных горожан передали тюменские молодогвардейцы семье, у которой в августе сгорел дом. Участники акции "Ящик добра" больше года помогают нуждающимся семьям, сообщает пресс-служба "Молодой гвардии".

Из-за пожара большая семья с пожилыми родителями, тремя детьми и ожидаемым пополнением осталась без крыши над головой. Они обратились в региональное отделение "Молодой Гвардии" за помощью. Добровольцы собрали гуманитарную помощь от участников акции.

Руководитель тюменского регионального отделения "Молодой гвардии" Владимир Сбитнев пояснил, что обратиться за помощью можно через группу. Для этого нужно написать сообщение и заполнить заявку. Указать в ней контактные данные и необходимые вещи и размеры.

Передать вещи на благотворительность можно ежедневно с 10 до 20 часов на первом этаже "Сити-Молла" в "Ящик добра". Молодогвардейцы сортируют вещи и передают нуждающимся жителям области.

пресс-служба "Молодой гвардии" | Фото: пресс-служба "Молодой гвардии"

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# благотворительность , гуманитарная помощь , Молодая гвардия , погорельцы

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