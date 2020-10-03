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Молодой тренер по боксу начал работать в Уватском районе

Спорт, 18:16 02 октября 2020

www.uvatregion.ru/ | Фото: www.uvatregion.ru/

Молодой специалист, выпускник Тобольского пединститута, учитель физкультуры Азат Айдбаев приступил к работе в пос. Демьянка Уватского района. Первые 15 детей записались в его секцию по боксу.

Как сообщил тренер в интервью корреспонденту "Тюменской линии", боксом он занимается с восьми лет. Решение о трудоустройстве принял благодаря своему тренеру-наставнику Владимиру Королеву.

"Начал работать с 17 сентября. Спорткомплекс в поселке современный, есть сразу несколько залов. Помещения для занятий по боксу оборудовано всем необходимым. 15 детей разного возраста ходят на тренировки. Хочу набрать еще столько же", - говорит Азат Айдбаев.

По словам боксера, в первую группу вошли дошколята, в том числе несколько девочек. Вторая группа – с 9 до 11 лет и старшая с 12 лет. Занятия начинаются с 15 часов. Старшие дети тренируются ежедневно, остальные - три раза в неделю.

"Работаем над общефизической подготовкой, освоением ударов контактных, прямых. Восемь детей уже имеют навыки бокса, по три-четыре года занимались. Сейчас будем работать над координацией, и убирать скованность. Потом - над техникой ударов", - сказал он.

Молодому специалисту в пос. Демьянка администрация района предоставила служебное жилье. Условиями работы и проживания доволен, отмечает Азат Айдбаев.

На счету опытного спортсмена Азата Айдбаева есть победы в спартакиадах учащихся, призовые места во Всероссийских соревнованиях и УФО. Свои опыт, знания он намерен передать юным атлетам Уватского района. Звездочки есть, нужно только направить ресурсы в нужное русло и результат не заставит долго ждать, добавил тренер.

Анжела Лебедева

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# бокс , тренер , Уватский район

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