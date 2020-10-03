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Продлен мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса, пострадавшего от COVID-19

Экономика, 16:41 03 октября 2020

government.ru/ | Фото: government.ru/

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Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил до 7 января 2021 года мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов против компаний и индивидуальных предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.

Решение распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от последствий пандемии отраслей, в том числе на гостиничный бизнес, предприятия общепита, негосударственные образовательные учреждения, сферу бытовых услуг, непродовольственную розницу. Срок прежнего моратория, действовавшего в течение шести месяцев, истекает 6 октября.

В период действия моратория организациям и индивидуальным предпринимателям будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитражного суда. Она предусматривает изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям, говорится в сообщении.

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# банкротство , коронавирус , Михаил Мишустин

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