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Лицензии на некоторые виды деятельности продлили в РФ из-за COVID-19

Экономика, 18:02 03 октября 2020

government.ru/ | Фото: government.ru/

Правительство России продлило срок действия аттестаций и лицензий в некоторых видах деятельности для сохранения нормального функционирования организаций в условиях распространения коронавируса и снижения возможных издержек. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов и работа, связанная с применением взрывчатых материалов, будет возможна без переоформления лицензии до 1 января 2022 года. Кроме того, продлевается аттестация в области промышленной безопасности, а также по вопросам безопасности гидротехнических сооружений и в сфере энергетики, она будет действовать до 1 июля 2021 года.

До этой же даты откладываются проверки знаний в области охраны труда и требований по безопасному ведению работ на объектах теплоснабжения.

Постановление также предусматривает, что Минтранс во время режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации по согласованию с профильными ведомствами может устанавливать особый порядок проведения предполетного медосмотра при выполнении особо важных рейсов.

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# аттестация , коронавирус , лицензия , Правительство РФ

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