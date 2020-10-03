Два уральских аэропорта проверят из-за нарушений масочного режима

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Проверку в связи с несоблюдением посетителями и сотрудниками масочного режима в международных аэропортах Челябинска и Магнитогорска проводит Уральская транспортная прокуратура.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, об этой проблеме стало известно из мониторинга публикаций СМИ. Видеофиксация показала беспрепятственное прохождение посетителей в здание аэропорта и работников организаций, расположенных в аэропортах, без масок.

По факту несоблюдения режима ограничительных мероприятий в период распространения COVID-19 Челябинской и Карталинской транспортными прокуратурами совместно с привлечением специалистов Роспотребнадзора проводится проверка.

Обязательный масочный режим действует в Челябинской области с 12 мая, решением главы региона он продлен до 18 октября.