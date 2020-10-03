Как хранить маску между использованиями и правильно ее носить, рассказал эксперт

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Какой стороной носить маску и куда убрать ее, пока не носишь, напомнил россиянам член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт уверен: любая маска лучше, чем ее отсутствие. Главное – не носить постоянно одну и ту же маску и правильно ее использовать.

"Если мы говорим об обычной классической медицинской маске, то ее надо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета. Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски", – пояснил он.

Подойдет любой тип маски: медицинская, тканевая, сделанная своими руками.

"Медицинские маски надо постоянно менять, а после использования выбрасывать. Если это многоразовая маска, ее нужно регулярно стирать перед повторным использованием. По степени защиты дальше идут уже респираторы, но они простому человеку не так необходимы, это скорее для врачей, которые находятся в постоянном контакте с заболевшим", – отметил Эрик Бровко.

Между ношениями маску лучше либо убрать в отдельный карман, либо иметь для нее специальный небольшой пакет.

"Если вы носите маску на руке, на нее попадает пыль, грязь с улицы. Лучше сложить и положить в отдельный карман или пакетик, чтобы она не контактировала с грязными элементами, потому что потом вы ее прикладываете к лицу, дышите через нее. Класть в сумку, где валяются ключи, телефон, тоже не нужно, лучше иметь отдельное место в сумке, где больше ничего не лежит, и куда вы не полезете грязными руками. Не думаю, что это существенно повышает риск заражения коронавирусом, но с точки зрения микробов в целом это не очень хорошо", – подытожил спикер.