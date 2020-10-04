93 новых случая COVID-19 диагностировано в Тюменской области

Фото: www.mos.ru, Д.Гришкин Фото: www.mos.ru, Д.Гришкин

93 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.

В целом по России диагностировано 10 тыс. 499 случаев заболевания в 85 регионах. Из них 27,8 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 107 летальных исходов. Полностью выздоровели 3 тыс. 284 человека.

Больше всего заболевших за сутки в Москве – 3 тыс. 327, Санкт-Петербурге – 392, Московской области – 296.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 215 тыс. 1 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 тыс. 358 летальных исходов, выздоровели 979 тыс. 143 человека.