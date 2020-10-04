17 пациентов с COVID-19 в Тюменской области остаются на ИВЛ

Фото: www.mos.ru, Д. Гришкин Фото: www.mos.ru, Д. Гришкин

1 тыс. 74 пациентов с коронавирусом остаются под медицинским наблюдением в Тюменской области. 17 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в Тюменской области COVID-19 заболели 9 тыс. 858 человек. Из них 93 - за минувшие сутки, в том числе семеро детей.

Выздоровели за сутки девять человек, всего с начала пандемии - 7 тыс. 714.

За весь период в Тюменской области скончались 40 пациентов с коронавирусом. У всех были сопутствующие хронические заболевания.