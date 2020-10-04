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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

17 пациентов с COVID-19 в Тюменской области остаются на ИВЛ

Общество, 13:18 04 октября 2020

Фото: www.mos.ru, Д. Гришкин

1 тыс. 74 пациентов с коронавирусом остаются под медицинским наблюдением в Тюменской области. 17 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в Тюменской области COVID-19 заболели 9 тыс. 858 человек. Из них 93 - за минувшие сутки, в том числе семеро детей.

Выздоровели за сутки девять человек, всего с начала пандемии - 7 тыс. 714.

За весь период в Тюменской области скончались 40 пациентов с коронавирусом. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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