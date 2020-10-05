Тюменцев, потерявших работу в пандемию, обучат новым профессиям

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

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Около 90 направлений для переподготовки по программу профессионального обучения открыто в Тюменской области для тех, кто потерял работу во время пандемии или ищет новую работу, сообщает Минпросвящения.

Зарегистрироваться для участия в программе можно по ссылке.

Минпросвещения совместно с регионами, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Worldskills Russia)" запустило проект по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Цель программы – оказание мер поддержки в сфере занятости, а также предоставление россиянам возможности приобрести дополнительные профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда.

Обучение будет вестись на базе колледжей, оснащённых в соответствии с современными международными стандартами. Есть традиционные направления – строительство, парикмахерские услуги, дошкольное воспитание, а есть новые – визуальный мерчандайзинг, изготовление прототипов, Квантовые технологии.

Участниками программы могут стать люди, у которых есть риск увольнения, выпускники образовательных организаций, а также ищущие работу граждане. Уже до конца 2020 года планируется обучить более 110 тыс. россиян.