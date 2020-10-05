В Тюменской области выписали 238 штрафов за "ковидные" нарушения

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238 нарушителей режима повышенной готовности в Тюменской области понесли административные наказания, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что наложено административных штрафов на сумму 5582,2 рублей.

Уже в сентябре 2020 года, отмечено в сообщении, составили 36 протоколов за несоблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

В случае выявления грубых нарушений, влекущих угрозу жизни или здоровью людей, управление Роспотребнадзора по Тюменской области материалы направляет в суды для принятия решения о наложении административного наказания.

Деятельность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг, может быть приостановлена.

Так, за комплексные нарушения санитарно-эпидемиологической безопасности решениями судов Тюменской области 26 раз за период введенного режима повышенной готовности приостанавливалась деятельность предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг по протоколам управления Роспотребнадзора по Тюменской области. За сентябрь 2020 года – 8 раз. Срок временного запрета деятельности составляет от 10 до 90 суток.

После окончания срока административного приостановления деятельности проводятся проверки устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного наказания.