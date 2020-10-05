На каждом пятом тюменском предприятии не соблюдают меры по COVID-19

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На каждом пятом тюменском предприятии не соблюдают требования по профилактике COVID-19, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Чаще всего нарушения отмечались на объектах торговли, общественного питания, объектах транспорта. Обследования функционирующих объектов проводятся, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия с профильными департаментами правительства региона, при участии правоохранительных органов.

Единый реестр работающих предприятий насчитывает 945 предпринимателей, возобновивших оказание услуг общественного питания, аттракционов, фитнес-услуг, спа-услуг, туристических баз и баз отдыха, аквапарков, зоопарков, кинотеатров и кинозалов, которые направили в профильный департамент области уведомление о готовности выполнения обязательных требований.

По-прежнему основными нарушениями на предприятиях остаются: отсутствие дезинфицирующих средств либо нарушение инструкций по применению, отсутствие средств индивидуальной защиты либо их не применение, не проведение термометрии с целью выявления и отстранения сотрудников от работы с признаками простудных заболеваний, отсутствие облучателей закрытого типа (рециркуляторов) для обеззараживания воздуха в присутствии людей.

С 30 сентября возобновлены рейды за соблюдением профилактических мер на общественном транспорте. За несколько дней обследовано более 300 единиц автотранспортных средств. Отмечено, что водители плохо соблюдают санитарную дисциплину, маски в наличии имеются, но их применение по назначению возобновляется водителями в экстренном порядке только перед входом проверяющих в салон автобуса. При этом запас масок имеется достаточный.