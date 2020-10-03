Руслан Кухарук: создание спортивных площадок - лучшая пропаганда ЗОЖ

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Новую универсальную спортивную площадку школы № 43 посетил глава Тюмени Руслан Кухарук 3 октября. Как рассказали в пресс-службе мэрии, с первых дней, как появился этот объект, жители района не упускают момента, чтобы зайти и позаниматься на тренажерах, пройти полосу препятствия. А на волейбольной, баскетбольной, мини-футбольной площадках уже проходят тренировки как профессиональных команд, так и любительских.

Глава города встретился со школьной молодежью, лично протестировал тренажеры, пообщался со спорторганизаторами и спортсменами, дал старт товарищескому матчу по футболу. Эта встреча стала символичным открытием долгожданного объекта.

Спортивное сооружение оборудовано большим футбольным полем с искусственным газоном, беговой дорожкой, площадками для волейбола и баскетбола, мини-футбола. Есть уличные тренажеры, площадка для workout. Зимой на одной из площадок можно залить каток и играть в хоккей. Продуманы все технические решения – сделано освещение, система водоотведения. Дополнительно на территории высадили деревья.

Во время визита мэра учитель физкультуры школы № 9 Александр Семеняк организовал товарищеский матч по волейболу среди трех команд. На площадке рядом занимались многократные призеры чемпионата России - команда по баскетболу на колясках "Шанс". На мини-футбольном поле тренировку проводил инструктор по месту жительства Сергей Иванов.

Руслан Кухарук отметил, что создание таких точек притяжения для занятий физкультурой и спортом является лучшей пропагандой здорового образа жизни.

"Площадки оснащены самым современным оборудованием, отвечающим всем требованиям безопасности. Это позволит школьникам и молодежи не только заниматься физкультурой, но и, например, готовиться к сдаче норм ГТО. Первые шаги чемпионов начинаются с обычных дворовых площадок, со спортивных залов и вот с таких современных школьных стадионов. На территории есть возможность заниматься как профессионалам, так и любителям. Уже закреплен спорторганизатор, а расписание занятий есть на портале "Тюмень-наш дом", - сообщил он.

Строительством стадиона занимались специалисты "Мостострой-11". Генеральный директор Николай Руссу рассказал, что в процессе пришлось изменить проект, чтобы сохранить все деревья. Благодаря новым решениям на территории школы появились дополнительные зеленые насаждения.

В честь открытия объекта на новом поле состоялся товарищеский матч по большому футболу между командой учителей и сборной команды учеников и выпускников школы № 43 Тюмени. Со счетом 4:3 победила команда учителей под руководством капитана – директора городского департамента образования Вячеслава Воронцова.