4 октября - День гражданской обороны в России

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области во ВКонтакте

Всероссийский день гражданской обороны отмечается 4 октября.

В этот день в 1932 году Совет народных комиссаров издал приказ об учреждении местной противовоздушной обороны для предотвращения авиационно-бомбовых ударов по тыловым объектам.

В Тюменской области в 1944 году вопросами местной противовоздушной обороны занимались офицеры УМВД почти на общественных началах. Они не имели ни должного опыта работы в этом направлении, ни времени. Это было вызвано тем, что Тюмень находилась в глубоком тылу и налеты вражеской авиации были маловероятны, а борьба с диверсантами, вредителями и преступным элементом и так стояла в центре их деятельности.

1 июля 1950 года организована инспекция МПВО УМВД Тюменской области и введена должность старшего инженера-инспектора МПВО. Нужен был специалист - профессионал в вопросах местной противовоздушной обороны. 1 июля 1951 года на эту должность из Владивостока прибыл майор Кузьма Куликов. Во Владивостоке он был заместителем начальник штаба МПВО города. Его знания и опыт пригодились для работы в Тюмени.

14 ноября 1951 года исполнительный комитет Тюменского городского Совета депутатов трудящихся принял решение "О создании при горсовете штаба МПВО". Возглавил МПВО города председатель горсовета Андрей Переузенко. Начальником штаба МПВО был назначен полковник Николай Сергеев.

1 августа 1955 года в действие введен штат штаба МПВО УМВД при исполкоме областного Совета депутатов трудящихся. Он предусматривал шесть человек личного состава и одну единицу автотранспорта. Штаб временно возглавил майор Кузьма Куликов.

16 мая 1956 года первым начальником штаба МПВО Тюменской области назначен полковник Георгий Сметанин. До этогоон был старшим преподавателем в Тюменском пехотном училище. и обладал организаторскими качествами и опытом, а главное – опыт. Ему предстояло организовать работу штаба по выполнению мероприятий МПВО, отвечающую требованиям сложного для страны времени. С этой задачей штаб МПВО справился.

1 июля 1997 года губернатор области подписал постановление "О реорганизации штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям области", в результате было создано Главное управление по делам ГО и ЧС Тюменской области.

По материалам Главного управления МЧС России по Тюменской области