Черный котейка ищет дом
Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте
Котик по кличке Хонон ищет заботливых хозяев. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Хонону около полугода. В апреле 2020 года его нашли вместе с другими котятами на ул. Садовой в Тюмени. Котик стерилизован и готов к переезду в новый дом. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев – Евгения.
Напомним, выбрать другого питомца на передержку или постоянное место жительства можно здесь.
Евгения Шевцова