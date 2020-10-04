Черный котейка ищет дом

Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте

Котик по кличке Хонон ищет заботливых хозяев. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Хонону около полугода. В апреле 2020 года его нашли вместе с другими котятами на ул. Садовой в Тюмени. Котик стерилизован и готов к переезду в новый дом. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев – Евгения.

Напомним, выбрать другого питомца на передержку или постоянное место жительства можно здесь.

Евгения Шевцова