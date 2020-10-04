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Черный котейка ищет дом

Общество, 16:52 04 октября 2020

Фото из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте

Котик по кличке Хонон ищет заботливых хозяев. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Хонону около полугода. В апреле 2020 года его нашли вместе с другими котятами на ул. Садовой в Тюмени. Котик стерилизован и готов к переезду в новый дом. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев – Евгения.

Напомним, выбрать другого питомца на передержку или постоянное место жительства можно здесь.

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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