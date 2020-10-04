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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам обещают ночные заморозки

Общество, 13:52 04 октября 2020

Фото: МЧС России по Тюменской области

До минус трех градусов покажут термометры в Тюмени в ночь на 5 октября.

По данным Росгидрометцентра, также ночью возможен первый снег. Вероятность осадков - 29%. Усилит ощущение похолодания ветер северо-западный ветер со скоростью 4-5 м/с.

В народе 4 октября примечали: какая погода стоит сегодня - такой и будет еще четыре недели. Дует северный ветер - к холодной зиме. Если к 4 октября в лесу много орехов, но мало грибов – зима будет снежной и суровой.

Евгения Шевцова

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