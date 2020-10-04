Тюменским старшеклассникам рассказали о службе в СОБР

Фото пресс-службы регионального управления Росгвардии Фото пресс-службы регионального управления Росгвардии

Об особенностях службы в специальном отряде быстрого реагирования управления Росгвардии по Тюменской области рассказали офицеры старшеклассникам региона.

Встреча прошла на базе Центра допризывной подготовки "Аванпост". Спецназовцы ведомства поделились

опытом, рассказали о выполнении служебно-боевых задач в регионе и на территории Северного Кавказа. Также ребята узнали о героических поступках тюменских офицеров, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Ребят заинтересовали требования к кандидатам, желающим служить в спецназе Росгвардии, образование, правила поступления в вузы ведомства.

"Чтобы служить в Росгвардии, необходимо, прежде всего, работать над собой. Совершенствовать физические и интеллектуальные способности. Кроме этого, необходимы знания в тактической и боевой подготовке. Поэтому надо ставить перед собой конкретную цель и добиваться ее достижения. Также важны твердость духа, уравновешенность, целеустремленность, умение держать удар и готовность к самопожертвованию", - пояснил офицер Виталий.

В подтверждение он рассказал о героическом поступке майора милиции Тимура Мухутдинова. Сотрудник СОБР десять лет назад погиб при исполнении служебного долга в республике Дагестан, предотвратив террористический акт. Указом президента Российской Федерации Тимуру Мухутдинову посмертно присвоено звание Героя России.

В завершение встречи гости и ребята договорились провести совместные мастер-классы по боевой и высотной подготовке.