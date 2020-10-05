Небольшое потепление придет в Тюмень к концу недели

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Переменчивая погода ожидается в Тюмени с 5 по 11 октября. Как отмечает центр Фобос, первая половина недели будет прохладной – днем до плюс 6. Однако к концу периода благодаря антициклону погода наладится, а столбики термометров днем дотянутся до плюс 11.

В Тюмени 5 октября ожидается переменная облачность, в течение дня воздух прогреется лишь до плюс 4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до ноля.

6 октября будет пасмурно, днем - до 6 градусов тепла, в ночные часы похолодает до ноля градусов, возможны осадки.

7 и 8 октября будут преимущественно солнечными, в эти дни дневная температура воздуха не превысит плюс 5 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до минус 1 градуса.

В пятницу, 9 октября, начнется небольшое потепление. В этот день максимальная дневная температура воздуха достигнет 9 градусов тепла. В выходные дни, 10 и 11 октября, потеплеет до плюс 11, без осадков.

Любовь Голышева