Пристав нашел должника через социальную сеть

| Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области | Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области

Тюменца, уклонявшегося от уплаты судебного штрафа за мошенничество, судебные приставы нашли через социальную сеть ВКонтакте, сообщает региональное УФССП.

Молодой человек снимал у собственника однокомнатную квартиру по ул. Седова. Он вынес из квартиры плиту с духовкой, телевизор и скрылся. Позднее был задержан, суд назначил ему уголовный штраф в размере 20 тыс. рублей.

Однако от штрафа тюменец уклонялся, на звонки судебного пристава не отвечал, а застать мошенника дома было невозможно. Тогда пристав нашел страницу молодого человека в соцсети и написал ему.

В ходе переписки должник узнал, что если он не явится в отделение, то будет объявлен в федеральный розыск. Тюменец на следующий день пришел в отделение судебных приставов и предоставил чек об оплате штрафа.