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Пристав нашел должника через социальную сеть

Общество, 17:16 05 октября 2020

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области | Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области

Тюменца, уклонявшегося от уплаты судебного штрафа за мошенничество, судебные приставы нашли через социальную сеть ВКонтакте, сообщает региональное УФССП.

Молодой человек снимал у собственника однокомнатную квартиру по ул. Седова. Он вынес из квартиры плиту с духовкой, телевизор и скрылся. Позднее был задержан, суд назначил ему уголовный штраф в размере 20 тыс. рублей.

Однако от штрафа тюменец уклонялся, на звонки судебного пристава не отвечал, а застать мошенника дома было невозможно. Тогда пристав нашел страницу молодого человека в соцсети и написал ему.

В ходе переписки должник узнал, что если он не явится в отделение, то будет объявлен в федеральный розыск. Тюменец на следующий день пришел в отделение судебных приставов и предоставил чек об оплате штрафа.

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# долги , судебные приставы , штрафы

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