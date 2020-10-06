Новый маршрут "Сказки на ночь" проведет по району КПД

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый маршрут "Сказки на ночь" разработан сотрудниками мультицентра "Контора пароходства". С помощью телеграм-бота тюменцы узнают истории и сказки горожан.

Маршрут проведет участников по району, который многие называют КПД. Локаций всего три.

"Представь двух молодых и влюбленных людей, на дворе 1968 год, после работы единственное и невероятное развлечение — это кино. В "Космос" они сбегали, укладывая дочь спать, чтобы послушать увлекательные сказки о городе. Готов их услышать? Сказки, истории тюменцев?" — говорят авторы идеи.

Желающим принять участие предлагают начать маршрут от пиццерии на ул. Одесская, 61/2. Необходимо найти в приложении Telegram аккаунт и написать ему.

Отметим, ранее "Контора пароходства" запустила два гида — уличный маршрут, состоящий из 11 локаций с историями о декабристе, медведях, почтенной дворянке, немецком доме, секретных переулках и дворах и "Вау, какая стенка" о новых стрит-артах, появившихся в 2020 году в Тюмени.