Тюменских предпринимателей и трекеров приглашают бесплатно прокачать бизнес

| Фото: инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

Предпринимателей и трекеров региона приглашают в новый акселератор пройти бесплатное обучение с 12 октября, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Программа обучения включает в себя четыре блока. Первый проведут для трекеров, второй – по юнит-экономике, третьим блоком состоится стартовое мероприятие для предпринимателей. По итогам прохождения трех предыдущих наставники отберут лучших участников для совместной работы в расширенной акселерационной программе.

Предпринимателям и трекерам расскажут, как запускать новый продукт и масштабировать его, быстро и дешево проверять гипотезы, проводить апгрейд своей бизнес-модели. Подать заявку, узнать подробности и сроки проведения можно здесь.

Набор в акселератор проводит инвестиционное агентство Тюменской области, центр "Мой бизнес" совместно с фондом "ISLA". Программу реализуют для выполнения нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".