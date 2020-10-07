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Тюменских предпринимателей и трекеров приглашают бесплатно прокачать бизнес

Общество, 08:11 07 октября 2020

инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

Предпринимателей и трекеров региона приглашают в новый акселератор пройти бесплатное обучение с 12 октября, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Программа обучения включает в себя четыре блока. Первый проведут для трекеров, второй – по юнит-экономике, третьим блоком состоится стартовое мероприятие для предпринимателей. По итогам прохождения трех предыдущих наставники отберут лучших участников для совместной работы в расширенной акселерационной программе.

Предпринимателям и трекерам расскажут, как запускать новый продукт и масштабировать его, быстро и дешево проверять гипотезы, проводить апгрейд своей бизнес-модели. Подать заявку, узнать подробности и сроки проведения можно здесь.

Набор в акселератор проводит инвестиционное агентство Тюменской области, центр "Мой бизнес" совместно с фондом "ISLA". Программу реализуют для выполнения нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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# инвестиционное агентство Тюменской области , национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , обучение , предприниматели

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