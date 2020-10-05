Астрономическая неделя в Тюмени

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Максимальное сближение Марса с Землей и метеорный поток Дракониды – главные астрономические события с 5 по 11 октября в Тюмени.

По данным Astronet, из планет Солнечной системы для наблюдений на неделе доступны все, кроме Меркурия – он пока виден только в южных широтах. Юпитер и Сатурн можно наблюдать по вечерам, Марс, Уран и Нептун – всю ночь, а Венеру – утром.

Первые две планеты видны на юго-западе в созвездии Стрельца. Обе движутся в одном направлении с Солнцем и к полуночи скрываются за горизонтом.

Первая половина октября – лучшее время для наблюдения Марса. 6 октября он максимально сблизится с Землей, а 14 октября пройдет точку противостояния. После этого диаметр планеты и блеск будут постепенно уменьшаться. Искать Марс нужно на юго-востоке в созвездии Рыб.

Наблюдать Венеру можно с 3 часов до восхода Солнца. В это время она выглядит как самая яркая звезда на небосводе. Движется планета в одном направлении с Солнцем по созвездию Льва.

Уран и Нептун настолько далеки от Земли, что наблюдать их можно только в телескоп с увеличением от 100 крат и при идеальных погодных условиях.

Точное положение небесных объектов на конкретную дату и время можно посмотреть здесь.

Евгения Шевцова