Четыре человека пострадали при пожаре на улице Энергетиков в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Четыре человека пострадали на пожара в доме № 60 на ул. Энергетиков в Тюмени 5 октября.

Сообщение о происшествии поступило в 23 часа 33 минуты. Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, пожар произошел в однокомнатной квартире многоэтажного жилого дома.

"Пострадали четыре человека. Все госпитализированы. Из зоны воздействия опасных факторов пожарные спасли 18 человек. Еще девять человек эвакуировали. Огнеборцы работали при помощи звеньев газодымозащитной службы. В тушении принимали участие 25 личного состава. Было задействовано девять единиц спецтехники. В 0 часов 10 минут пожар ликвидировали", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество квартиры на площади 20 кв. метров. Причина и ущерб устанавливаются.

Инна Пахомова