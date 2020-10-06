Маленький полосатик ищет дом

из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во Вконтакте

Котенок по кличке Диннер ждет хозяина. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Диннеру чуть более четырех месяцев. Его новорожденным нашли на трассе Тюмень - Омск вместе с кошкой. Стерилизован, привит. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев – Наталья.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова