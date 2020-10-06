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На крупном ишимском предприятии тушили условный пожар

Общество, 14:51 06 октября 2020

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Пожарно-тактические учения провели спасатели в Ишиме крупного предприятия по глубокой переработке пшеницы "АминоСиб". В учениях было задействовано девять единиц пожарной техники и 38 человек личного состава, сообщает МЧС по Тюменской области.

В ходе тренировки было отработано взаимодействие подразделений пожарной охраны с работниками. По легенде из-за механического повреждения оборудования произошло возгорание на участке сушки. Возникла угроза распространения огня на соседние помещения цеха.

Прибывшие к месту условного вызова сотрудники пожарно-спасательного отряда провели разведку обстановки и приступили к тушению "пожара". По окончанию учений сотрудники отдела надзорной деятельности провели с работниками "АминоСиб" дополнительные инструктажи по пожарной безопасности.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , Ишим , учения

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