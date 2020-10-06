Два модульных ФАПа установят в Ишимском районе

| Фото: оперативного штаба Тюменской области | Фото: оперативного штаба Тюменской области

Два новых модульных ФАПа установят в Ишимском районе до конца 2020 года. Поручение о монтаже учреждений главе муниципалитета Сергею Ломовцеву дал губернатор Александр Моор, сообщает региональный оперштаб.

ФАПы смонтируют в с. Клепикова и Синицына на следующей неделе. Штат медучреждений укомплектован.

Помимо строительства объектов медицины, в карасульской школе откроют информационно-библиотечный центр в декабре 2020 года. В помещении уже провели ремонт, закупили интерактивное оборудование, повысили скорость интернета за счет монтажа оптоволоконного кабеля.

У сельских школьников будет возможность подключиться к различным образовательным платформам, к читальным залам президентской библиотеки им. Ельцина.