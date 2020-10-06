  • 6 октября 20206.10.2020вторник
  • В Тюмени 5..7 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Бригады УСТЭК круглосуточно устраняют порывы в частном секторе Тюмени

Общество, 15:02 06 октября 2020

УСТЭК | Фото: УСТЭК

Более 10 инцидентов на трубопроводах за сутки ликвидируют рабочие УСТЭК в частном секторе Калининского округа Тюмени. Трубы расширяются от подачи тепла, что служит причиной порывов, отмечают в компании.

Многие трубопроводы были проложены в начале 90-х годов собственниками домов без соблюдения технических норм и ремонтировались жильцами. Позже в изношенном состоянии были переданы на обслуживание в УСТЭК.

"Бригады трудятся в усиленном режиме в две смены и без выходных. На помощь приходят слесари и сварщики, зоной ответственности которых являются теплотрассы, расположенные в других районах Тюмени", - рассказал технический директор УСТЭК Павел Божуков.

Если при заполнении отремонтированного участка трубопровода теплоносителем на прилегающем трубопроводе происходит новое повреждение, то бригады вновь ограничивают подачу тепловой энергии к частным домам, устанавливают ограждения вокруг мест повреждений и по мере освобождения персонала приступают к ремонту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# УСТЭК

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:41 06.10.2020Подход к формированию единого реестра СО НКО доработают
16:30 06.10.2020Первое ток-шоу "Тюменская марка" выйдет в эфир 6 октября
16:28 06.10.2020Стрит-арт с Семеном Ремезовым украсил фасад дома в Тобольске
16:19 06.10.2020Началось голосование за "Студента года" в Тюменской области