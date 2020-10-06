Штрафы за парковку на газонах и детских площадках увеличат

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нарушения правил в области благоустройства территорий в городах и селах будет строго наказываться. За парковку на газонах и проезд по ним могут ввести штраф до трех тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

"Остановка (стоянка) транспортных средств, кроме специальных транспортных средств, используемых для работ по благоустройству, на детских игровых и спортивных площадках, площадках спортивно-игровых комплексов, площадках отдыха, на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, а равно проезд транспортных средств по указанным объектам влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей", — цитирует агентство проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).