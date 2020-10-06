Владимир Сысоев встретился с победителями второго сезона конкурса "Команда Урала"

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Девятерых тюменцев - победителей второго сезона конкурса "Молодежный управленческий резерв Уральского федерального округа – Команда Урала" поздравил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.

В число лидеров от региона вошли член молодежной администрации Тюмени Дания Апасова, директор АНО "Центр международных молодежных инициатив" Даниил Грамотин, член тюменского отделения МГЕР Никита Калашников, студенты ТюмГУ Владимир Кибукевич, Алена Першина и Никита Салмин, директор Центра международного образования ТюмГУ Татьяна Матросова, депутат думы Московского муниципального образования Тимур Темуркаев и страховой агент Анатолий Матяш.

"Участие в подобных проектах – это вклад в собственное развитие, выстраивание коммуникации со множеством людей, новые знания и ценный опыт, который не получить ни в одном вузе. Мы всегда готовы вас выслушать и поддержать перспективные идеи", - обратился к участникам встречи замглавы региона и рассказал о действующих в области площадках, где можно найти поддержку в реализации молодежных инициатив.

Во втором сезоне конкурса приняли участие более 700 человек из Челябинской, Свердловской, Тюменской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Конкурсанты состязались по направлениям "Молодой профессионал" и "Будущий управленец". Победителями признаны работы 101 конкурсанта, из них 83 человека по направлению "Молодой профессионал" и 18 человек по направлению "Будущий управленец".